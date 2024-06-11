NARUTO　デイダラ　ねんどろいど

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商品詳細
NARUTO デイダラ ねんどろいどねんどろいど -ナルト-1481デイダラ海外限定フィギュアショップで購入し1度開封後2日ほど飾っていましたがすぐに箱に戻した為特に目立った汚れ等ないと思いますが初期傷等気になる方は御遠慮ください。即購入⭕️NARUTOフィギュア
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