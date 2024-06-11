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NARUTO　デイダラ　ねんどろいど
商品番号 U55044783975
商品名

NARUTO　デイダラ　ねんどろいど
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 5,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NARUTO　デイダラ　ねんどろいどねんどろいど　-ナルト-1481デイダラ海外限定フィギュアショップで購入し1度開封後2日ほど飾っていましたがすぐに箱に戻した為特に目立った汚れ等ないと思いますが初期傷等気になる方は御遠慮ください。即購入⭕️NARUTOフィギュア
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