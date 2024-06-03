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#北の湖　手形とサイン。
商品番号 H21705824578
商品名

#北の湖　手形とサイン。
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 4,620 円
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商品詳細

形式···額縁入り#大相撲第五十五代　横綱北の湖の貴重な商品です。良くご検討され、ご購入をよろしくお願いします。^_^値引き交渉大歓迎です。どしどしコメント、お待ちしています。#お値引きしました。ご購入はお早目に〜^_^#当日発送#匿名発送
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