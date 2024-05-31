未使用　南部鉄器　鉄瓶　茶道具　及川栄喜　刷毛目紋鴛鴦摘平丸形鉄瓶　約1.6L



新丸形アラレ 1.8L （及川喜徳作） | 商品情報 | 株式会社ユウトナス ...



南部鉄器 鉄瓶 丸形アラレ 1.8L 【伝統工芸士 及川喜徳 作】 IH調理器 ...



及富 南部鉄器 鉄瓶 平丸アラレ 黒1.2L IH対応 700091 Shinwadenki



及富 南部鉄器 鉄瓶 平丸アラレ 瑠璃色1.2L IH対応 700095 Shinwadenki



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作家 伝統工芸士 及川栄喜幅約21.5cm胴約18cm高約22cm容量約1.6L箱無，栞無◎店頭展示品、未使用◎未使用品ですが、長期展示・保管のため、“未使用に近い”にさせていただきます。その他「色合い」は写真と異なる場合がありますのでご了承下さい。●商品の性質上、発送後のキャンセル・返品にはお受けできかねます。●商品の在庫について当サイトに掲載している商品は、複数店舗で同時に販売しております。その為、サイトよりご注文を頂いた時点で稀に他店舗にて完売してしまい欠品してしまう場合がございます。在庫管理は、できる限りリアルタイムな更新を心がけておりますが、万一欠品の際はご了承下さい。伝統工芸士南部鉄器 及川栄喜従事年:平成5年より現在の仕事に従事得意な技法:南部鉄瓶、茶の湯釜の文様ヘラ押し芸術的イメージを形と肌で表現するわび、さびのある着色受賞歴:昭和45年から日展初入選以来5回入選昭和47年から日本現代工芸初入選以来 会員出品含み10回入選出品する昭和45年～平成6年まで岩手県展、芸術祭にて特賞、芸術祭賞、市長賞他市展賞多数受賞平成10年度 岩手県青年卓越技能者知事表彰平成15年秋篠宮御夫妻来水の折 南部鉄器製作工程実演を御高覧の光栄に浴す。