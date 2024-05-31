最上作★吉岡勝巳★備前窯変鎬焼酎杯★黄胡麻

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備前の人気実力作家 吉岡勝巳氏の黄胡麻・緋色等の美しい土味・造形・焼けの良い備前窯変鎬焼酎杯になります。麦酒器、大き目の湯のみにもお勧めです。大体の大きさは、高さ：約１０、５ｃｍ、径：約８、５ｃｍ程度になります。【プロフィール】趣味で備前焼を始め現在の備前焼に飽きたらず窯を築いて作陶生活にはいる。以来２０年現在では山の中で野鳥の写真を写しながら作陶三昧の生活を送っています。ゆっくりろくろを回し手捻り風の作品や独特の雰囲気の面取の作品を作り、人工的な手法を嫌い割り木のみで炊き上げ独特の色合いの作品を作ります。注意事項作品と栞のみになります。