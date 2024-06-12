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VOX / PATHFINDER10 ギターアンプ15W ⑤
商品番号 T77780052676
商品名

VOX / PATHFINDER10 ギターアンプ15W ⑤
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

音出し確認済みです追加+¥1,000で新品3mシールド+¥500で新品ストラップ付けます出力：10WRMSスピーカー：VOXBulldog　6.5\"x1（8Ω）入出力端子：ベース・インプット、ヘッドホン・アウトコントロール：ゲイン、トレブル、ベース、ボリューム、クリーン/オーバードライブ・スイッチサイズ：380（W）×260（H）×170（D）mm質量：4.8Kg#ギター#Lespaul#レスポール#Marshall#マーシャル#アンプ#Stratocaster#ストラトキャスター#SELDER#Photogenic#Squier#Gibson#ギブソン#BOSE#Epiphone#エピフォン#Line6#Fender#フェンダー#ESP#アリア#FERNANDES#フェルナンデス#Edwards#テレキャスター#Grassroots#FlyingV#AriaPro#チューナー#Yamaha#パシフィカ#Roland#Blackstar
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