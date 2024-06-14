彫刻家 佐野文夫　サイン有り『首飾りとショールを持つ女性』ブロンズ 1001D

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◆◆彫刻家佐野文夫 サイン有り『裸婦像 首飾りとショールを持つ女性』ブロンズ147541001D◆◆ご覧になって下さり、誠にありがとうございます。敏速な対応に心掛けますので、宜しくお願い致します。◆◇商品詳細◇◆［技 法］ ブロンズ［サイン］ 刻印有り ［状 態］ 良好 台座に経年に伴う若干の擦れ、汚れ等あり。［作品寸㍉］ 高さ４７１×横幅１７８×奥行１９３ 重量９．７kg［附帯品］ なし◆◇コメント◇◆《作者略歴》佐野文夫彫刻家1918年 河沼郡湯川村出身。東京美術学校（現.東京藝術大学）卒業。彫刻科在学中から官展に入選するなど活躍。1950年 第6回日本美術展覧会（日展）初入選。やがて前衛美術の団体である自由美術協会に活動の場を移す。正確な人体表現に支えられたみずみずしい女性像を多く手掛けました。2002年 没する。作品及び額縁の状態は、商品詳細に記載の通りです。■沖縄は発送不可となります。予めご了承くださいませ。販売は、あくまでも作品本体でございます。箱、台座、額縁等には汚れ、傷みがございましても付帯品とご理解下されば幸いです。再販品の為、見解の違い、説明にない欠点等がある場合もございます。神経質な方、100％完品をご希望の方は、ご購入をお控え下さい。画像を良くご覧になり、USED、古美術品にご理解下さる方のみご購入お願い致します。素材...ブロンズ