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マーベルレジェンド ウルヴァリン 3個
商品番号 L79288406925
商品名

マーベルレジェンド ウルヴァリン 3個
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レトロパッケージのウルヴァリンは未開封です。他は開封品になりますが目立った傷、汚れはありません。バラ売り不可
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