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ファッションモデルバービー　ブラックヘアー　同梱セール13
商品番号 Y91449407366
商品名

ファッションモデルバービー　ブラックヘアー　同梱セール13
ブランド名 マテル
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Barbieファッションモデルコレクションシルクストーンボディランジェリーブラックヘアリボンも外していません。画像3薄紙に包まれての保管でしたが、劣化していたのではがしました。画像6同梱セールにてお安くご購入して下さい♪プロフご覧になって下さい♪
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