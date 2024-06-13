XVIVE エックスバイブ ワイヤレス ギターシステム XV-U2

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商品詳細
XviveU2GUITARWIRELESSSYSTEMUsed品です元箱、充電ケーブル、取扱説明書が付属します。環境起因か本体起因かわかりませんが音が途切れノイジーになることがあります。ジャンク品扱いでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome343143.html
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