美人画　掛軸　Y024

知り合いより沢山の掛軸や古い物を譲って頂きましたので出品致します＼(^o^)／三味線を持った美人画掛軸です。作者不詳箱無し肉筆紙本軸長さ 約59Cm 縦 約190Cm 横 約53.8Cm原本縦 約108Cm 横 約41Cm全体に薄くしみ汚れ有りますが、見るには差し支えありません。長期保管ですのでご理解出来る方にお願い致します。



美人画掛軸 紫芳作 iveyartistry.com



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