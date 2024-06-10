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- ＊フェンダー＊ギグバッグ新品未使用
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商品詳細
本日フェンダーのエレキベースを購入した際に付属で入っていたギグバッグです。別にバッグを用意していましたのでお譲りします。新品未使用。シリーズ···Fender種類···エレキベースアクセサリー・パーツ···ケース
http://narcologia.ru/goods/reinforcement299099.html
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