ダダリオ レゼルヴ エヴォリューション EV10E クラリネット マウスピース

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商品詳細
種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者ダダリオのマウスピースEV10Eになります。2〜3年前にメルカリにてほぼ新品の状態で購入しました。当時リードがレゼルヴエヴォリューションだったため、どうかなとお試し購入だったのですが、私には合わなかったため使用せず保管していました。マウスピースパッチの跡がうっすらありますが、それ以外はロゴのハゲもなく美品かと思います。自宅保管品のため、ご購入はご理解いただける方でお願いいたします。#ダダリオ#エヴォリューション#マウスピース#クラリネット#EV10E
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