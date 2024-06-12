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ダダリオ レゼルヴ エヴォリューション EV10E クラリネット マウスピース
商品番号 L91971209329
商品名

ダダリオ レゼルヴ エヴォリューション EV10E クラリネット マウスピース
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 3,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者ダダリオのマウスピースEV10Eになります。2〜3年前にメルカリにてほぼ新品の状態で購入しました。当時リードがレゼルヴエヴォリューションだったため、どうかなとお試し購入だったのですが、私には合わなかったため使用せず保管していました。マウスピースパッチの跡がうっすらありますが、それ以外はロゴのハゲもなく美品かと思います。自宅保管品のため、ご購入はご理解いただける方でお願いいたします。#ダダリオ#エヴォリューション#マウスピース#クラリネット#EV10E
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