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- 【バラ売り相談⭕️】SEVENTEEN ウォヌ 公式 うちわ 9枚
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商品詳細
SEVENTEENウォヌの公式うちわまとめ売りです。バラ売り希望の方はコメントまで相談ください。※売り切りたいので大幅な値下げ以外はお答えできる可能性があります。状態は半分未使用、袋から出しているものはライブ時使用し、その後暗室にて保管。袋に入っているうちわは綺麗ですが、ライブ時使ったうちわは細かな凹みありますので画像にてご確認お願いします。発送の際は、個別に袋に入れ、防水対策行いますIdealcutHARUHANAHappyendingodetoyouソウルSVTカラットランドCaratlandSEVENTEENセブチエスクプスS.COUPSスンチョルジョンハンJHONGHANハニジョシュアJOSHUAジスジュンJUNホシHOSHIスニョンウォヌWONWOOウジWOOZIジフンthe8THE8ミョンホミンハオディエイトミンギュMINGYUドギョムDKソクミンスングァンSEUNGWANバーノンVERNONボノ二ディノDINOチャンCARAT#SEVENTEEN_716
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