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c207　加藤唐三郎　水指　茶道具　共箱
商品番号 X23695486929
商品名

c207　加藤唐三郎　水指　茶道具　共箱
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 5,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品ですが比較的に綺麗な状態です。ご神経質な方はご購入はご遠慮下さい。画像を良くご覧の上分かる方ご購入お願い致します。※実物と画像の色合いが少し違います。サイズ高さ　約14.1cm直径　約15.9cm素人寸法になりますので多少の誤差有ります。商品に詳しくないので、ご質問にお答え出来ない場合があります。ご了承ください。種類···茶道具
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