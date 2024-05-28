c207　加藤唐三郎　水指　茶道具　共箱

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中古品ですが比較的に綺麗な状態です。ご神経質な方はご購入はご遠慮下さい。画像を良くご覧の上分かる方ご購入お願い致します。※実物と画像の色合いが少し違います。サイズ高さ 約14.1cm直径 約15.9cm素人寸法になりますので多少の誤差有ります。商品に詳しくないので、ご質問にお答え出来ない場合があります。ご了承ください。種類···茶道具