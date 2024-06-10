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ムービー・マスターピース『アイアンマン3』1/6ジオラマ ホール・オブ・アーマー
商品番号 O93277491608
商品名

ムービー・マスターピース『アイアンマン3』1/6ジオラマ ホール・オブ・アーマー
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 4,569 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムービー・マスターピース『アイアンマン3』1/6スケールジオラマホール・オブ・アーマー❗️購入する前に、以下を最後までご確認をお願いします。◾️「商品の状況」の説明・１個のライト故障があります。1番目の写真をご参考してください。1番右下のライトが光っていません（新品で買った時からそうでした）。・1枚のフィルムは使ったことがあります。簡単に外せますが、フィルムを正しく保管しないと、再利用できないかもしれません。・状況以外、目だった傷などがないため、「目だった傷や汚れなし」に設定しています。・全体的に目立つキズがなくて、綺麗だと感じますが、中古品のため、傷など商品の見た目が気になる方、新品のような完璧な状態を求める方、神経質な方はご遠慮ください。◾️送付についてプチプチありの袋に入れて、らくらくメルカリ便で送付させていただきます。◾️ご注意項目・こちらの商品は即購入していただいて構いません。・すり替え防止のため、ご注文のキャンセル、返品、返金は対応していませんので、ご了承ください。・値下げは致しません。#fgm_hottoys#fgm_marvel#fgm_figures#fgm_フィギュア#fgm_collection#hottoys#ホットトイズ#marvel#マーベルフィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/6
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