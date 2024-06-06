P-90 STAPLE SOAPBAR P-480 アルニコV SUGIZO　黒

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商品詳細
RoswellというハンドメイドピックアップブランドのP-90Stapleです。GibsonのオリジナルStapleをダンカンカスタムショップがレプリカ再生産して、LOLLARがそれを更に通常のP-90キャビティに収められるようにリデザインして生産していますが、こちらはそのLOLLAR版Stapleのレプリカといった感じでサイズも同一です。ローラーもダンカンカスタムショップのものも所有しておりますが、ビルドクオリティはかなり高く、遜色ありません。さらにロウ漬けされておりますのでアルニコVステイプルピックアップの弱点であるハウリングにも強いです。未使用。完動品。アルニコVマグネット使用です。取り付け用ビス付属DCR約8.7Kリード線残り35cm以上。深さ約21mmですのでほとんどの場合普通のP-90キャビティにそのまま搭載することができます。一度でもハンダが乗った状態の商品の返品はお受けできません。#ローラー#SeymourDuncanCustomShop#LUNASEA#SUGIZO#FENDER#GIBSON#INORAN#Navigator#ESP#P90アクセサリー・パーツ...ピックアップ
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