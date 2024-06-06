新品未開封ポケモンカードジャンボカードコレクション ミュウ・ラティアス・ラプラス

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ポケモンカードジャンボカードコレクションミュウ・ラティアス・ラプラス3個セット新品未開封■ジャンボカードコレクションラプラスジャンボカード「ラプラス」「ガラルファイヤー」...各1枚ハイクラスパック「VSTARユニバース」...3パック※ハイクラスパックには、カードがランダムに各10枚入っています。カードスタンド...2個■ジャンボカードコレクションミュウジャンボカード「ミュウ」「オドリドリ」...各1枚ハイクラスパック「VSTARユニバース」...3パック※ハイクラスパックには、カードがランダムに各10枚入っています。カードスタンド...2個■ジャンボカードコレクションラティアスジャンボカード「ラティアス」「メタモン」...各1枚ハイクラスパック「VSTARユニバース」...3パック※ハイクラスパックには、カードがランダムに各10枚入っています。カードスタンド...2個#ポケモンカード#ジャンボカード#ミュウ#ラティアス#ラプラス#VSTARユニバース