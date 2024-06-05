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純銀 武比古　卓上額 帆船2号
商品番号 F71157348010
商品名

純銀 武比古　卓上額 帆船2号
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銀製工芸品昨年10月に記念で頂いたものです。写真３枚目にプレートを剥がした後がありますが、それ以外は傷、汚れ等ございません。サイズレリーフ　　8㎝×6.5㎝フレーム　　23㎝×19㎝　暑さ1.7㎝
http://narcologia.ru/goods/passivity102383.html
http://narcologia.ru/goods/approximate141720.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis524144.html
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