純銀 武比古　卓上額 帆船2号

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商品詳細
銀製工芸品昨年10月に記念で頂いたものです。写真３枚目にプレートを剥がした後がありますが、それ以外は傷、汚れ等ございません。サイズレリーフ 8㎝×6.5㎝フレーム 23㎝×19㎝ 暑さ1.7㎝
http://narcologia.ru/goods/passivity102383.html
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis524144.html
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