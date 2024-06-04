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【アート作品】イワサキユキコ【コラージュアート】
商品番号 F73071780868
商品名

【アート作品】イワサキユキコ【コラージュアート】
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,899 円
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商品詳細

イワサキユキコアート作品サイズポストカードサイズ額縁付き【商品説明】現代美術家イワサキユキコによるコラージュアート！村上隆（kaikaikiki）が主催したアートイベント「GEISAI」にてご本人から購入した激レアなアート作品です！完全限定1点アイテムのため値引き交渉不可でお願い致します。しっかりアートの価値が理解できる方にお譲りできればと思っております。青島千穂Mr.MADSAKIVirgilAblohBanksyKaws
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イワサキユキコ ☆ Iwasaki Yukiko

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イワサキユキコ｢夜はこわい｣ | 山田書店美術部オンラインストア

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