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- 【アート作品】イワサキユキコ【コラージュアート】
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商品詳細
イワサキユキコアート作品サイズポストカードサイズ額縁付き【商品説明】現代美術家イワサキユキコによるコラージュアート！村上隆（kaikaikiki）が主催したアートイベント「GEISAI」にてご本人から購入した激レアなアート作品です！完全限定1点アイテムのため値引き交渉不可でお願い致します。しっかりアートの価値が理解できる方にお譲りできればと思っております。青島千穂Mr.MADSAKIVirgilAblohBanksyKaws
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy189753.html
http://narcologia.ru/goods/browse764591.html
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イワサキユキコ ☆ Iwasaki Yukiko
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