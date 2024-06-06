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バイオハザード ジル バレンタイン フィギュア
商品番号 E16842363365
商品名

バイオハザード ジル バレンタイン フィギュア
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱なしです。足少しゆるい感じです写真6,でもスタンドに戻したら大丈夫です。スタンドに少し傷あります
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