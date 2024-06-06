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Reloop リループ DVSミキサー ELITE エリート Serato
商品番号 K18600208400
商品名

Reloop リループ DVSミキサー ELITE エリート Serato
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 30,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···DJミキサー新品購入後あまり使用していません。引っ越しに伴いの出品です。大変綺麗ですが、中古品につき小さな傷等あるかとおもいます。●元箱●取説●コントロールバイナル2枚ポイントシール貼り付け●USB●電源ケーブル●本体全てそろっています。ELITE(DVSミキサー)reloop#reloop#ELITE_DVSミキサー_#SERATODJパフォーマンスの可能性を極限まで高めるプロフェッショナルDVSミキサーReloopの新しいDJミキサーELITE(エリート)は、SeratoDJProを使用するためのプロフェッショナルDVSミキサーです。パフォーマンス志向のレイアウトとパワフルな機能の組み合わせで、DJプレイのポテンシャルを最大限に引き出します。SeratoDJPro用プロフェッショナルDVSパフォーマンス・ミキサー著名なターンテーブリストとの密接なコラボレーション1デッキあたり最大12のパフォーマンス・モードをコントロール抜群の感触と耐久性を兼ね備えた最新世代の非接触型フェーダーMiniInnofaderProを3本搭載し、超精密なカットとスムーズな操作を実現RP-8000MK2ターンテーブルとの組み合わせで、さまざまな機器のパッドモードを個別にそして同時にコントロールすることが可能
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