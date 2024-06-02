YAMAHA SILENT BRASS SYSTEM SB7-9 トランペット用

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ヤマハYAMAHAサイレントブラスSB7-9トランペット／コルネット通電確認済み状態は画像ご確認お願い致します。付属品完備ですがイヤホンのスポンジ部分が劣化してしまい外してますのでお手持ちのイヤホンを使用して頂いたほうが良いかもしれません。■発送について匿名配送致します。梱包後のサイズによってゆうゆうメルカリ便、らくらくメルカリ便どちらかで発送させて頂きます。■注意事項どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。ご購入後のトラブルを避ける為に、不明な点などはご購入前にご確認ください。何卒、よろしくお願い致します。※即購入の方を優先しております。他の方と値下げ交渉中のお品物でも気に入っていただければ割り込み購入していただいて問題ございません。※価格交渉OKですが希望価格の明記をお願い致します。ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。種類...トランペット