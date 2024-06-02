お値下げ中！アンティーク油彩画 お洒落なフランスの街の風景

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油彩画 風景画 D.M.PARK | monsterdog.com.br

ご覧頂きありがとうございます。以前実家の応接間に飾られていた油彩画です。祖父が絵画好きな友人から贈られた物との事ですが詳細は不明です。サインはogawaとだけありキャンバスの裏には見える範囲では何も書かれてきませんでした。裏のいた部分に割れている箇所、額の布部分にシミ、ガラスや額に経年による汚れがありますが、絵画に傷みは無いようです。写真をよくご覧頂き中古・自宅保管品であることをご理解の上ご購入をお願い致します。横約108cm×縦約98.5cm厚さ約5.5cm絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具