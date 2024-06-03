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ポケモンカード　トリプレットビート　シュリンク付き　BOX
商品番号 R21813270732
商品名

ポケモンカード　トリプレットビート　シュリンク付き　BOX
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックトリプレットビート返品は不可とさせて頂きます。緩衝材につつみ、らくらくメルカリ便で郵送します。
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