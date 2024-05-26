【動作良好】Peavey NITROBASS ベースアンプ ヘッド

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あまりお目にかかれないPeaveyのベースアンプヘッド「NITROBASS」です。【商品状態】自然使用に伴う小傷は見られますが、目立つダメージはなく比較的綺麗な状態を保てております。動作確認済み。良い音鳴ってます。各ボリュームやEQ等目立つガリもなく、動作良好のお品です。ソリッドステートの利点であるクリアさと大容量パワーアンプからくる安定した低域に定評があります。15インチスピーカー搭載、100W出力。グリルクロス仕様で必要十分ながらコンパクトに纏められたコントロールが特徴です。付属品は電源ケーブルが付属します。現在購入出来るのはこちらの1点限りとなりますので、是非この機会にお買い求めください。写真をよくご確認いただき、あくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。