本紙約92✕36cm全体約177✕52cm絹本：木箱付状態：表具端に経年の小さな欠け少々あるも、あまり気にならない程度略歴：英一蝶(1652〜1724)江戸前・中期の画家。京都の人。英派の祖。初名は多賀朝湖。印名は「英一蝶」「英氏」「北窓中隠」「朝湖」「一陳翁」「薛氏君受」「薛國球印」「君受」「君受氏」「趣在山雲泉石間」「信香之印」「重治」「志在青松白石間」「聞雪」「長煙一空」など。幕府の怒りに触れて三宅島に流され、赦免後、英一蝶と改名。初め狩野派の門に入ったが、のち風俗画に転じ、軽妙洒脱な画風を確立。また、松尾芭蕉に師事し、俳諧にも長じた。※春夏秋冬四季それぞれの季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景



春色梅花鳥居】英一蝶 989 掛け軸 - 絵画/タペストリ



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