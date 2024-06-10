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yamaha DJX-ⅡB
商品番号 N99692848351
商品名

yamaha DJX-ⅡB
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通電確認はしましたが、それ以外の詳細動作は確認しておりません。また、保管時に落下してしまい一部ヒビや割れているところがあります。破片？なのか中で傾けた際にカラカラ音がします。付属品は非純正のアダプターになります。部品取りやジャンク品としてお考えください。上記をご了承のうえお買い求めお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/insignificant581382.html
http://narcologia.ru/goods/competitive102181.html
http://narcologia.ru/goods/septet947319.html
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