yamaha DJX-ⅡB

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商品詳細
通電確認はしましたが、それ以外の詳細動作は確認しておりません。また、保管時に落下してしまい一部ヒビや割れているところがあります。破片？なのか中で傾けた際にカラカラ音がします。付属品は非純正のアダプターになります。部品取りやジャンク品としてお考えください。上記をご了承のうえお買い求めお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/insignificant581382.html
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