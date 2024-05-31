黒炎の支配者バラ売り50パック

黒炎の支配者 未開封50パック*こちらの商品は重さによるサーチ済み商品となります。基本的にレアカードは出ません。汎用カードが欲しい方、オリパ景品に使いたい方におすすめです。複数のBOXからの寄せ集めパックとなります。予めご了承くださいノークレームノーリターンでお願いいたします。-発送について-1〜2日にて発送致します。



黒炎の支配者 50パック - Box/デッキ/パック



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