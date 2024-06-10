JHS THE BONSAI 正規代理店品 月末限定￥1500offしました

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THEBONSAIJHSPedals#JHSPedals#THEBONSAI種類...エフェクター・オーバードライブ正規代理店品です。購入してベロクロを張って3時間のみ使用しました。ベロクロは剥がすと汚くなるのでそのままにておきます。ピックとカンバッチも入ってます。梱包の際音だし確認済です。新機材購入の為コレクション売却致します。既に梱包済です、直ぐ発送出来ます。よろしくお願いいたします。お値下げさせて頂きました。