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JHS THE BONSAI 正規代理店品 月末限定￥1500offしました
商品番号 I22597760289
商品名

JHS THE BONSAI 正規代理店品 月末限定￥1500offしました
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 10,318 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEBONSAIJHSPedals#JHSPedals#THEBONSAI種類...エフェクター・オーバードライブ正規代理店品です。購入してベロクロを張って3時間のみ使用しました。ベロクロは剥がすと汚くなるのでそのままにておきます。ピックとカンバッチも入ってます。梱包の際音だし確認済です。新機材購入の為コレクション売却致します。既に梱包済です、直ぐ発送出来ます。よろしくお願いいたします。お値下げさせて頂きました。
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