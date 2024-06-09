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ポケモンカード　旧裏　リザードン
商品番号 F42208837253
商品名

ポケモンカード　旧裏　リザードン
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,566 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態は写真の通りです。上部に折れがあります。トラブル防止のため、写真を見て状態に納得の上ご購入をお願い致します。発送は二重スリーブに加え、折れ防止対策も実施して送る予定です。レアリティ···★
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http://narcologia.ru/goods/Stanford441573.html
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