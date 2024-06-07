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茶道具　期間限定特価　丘茶碗（竜谷窯　宮川香雲）
商品番号 T53581632676
商品名

茶道具　期間限定特価　丘茶碗（竜谷窯　宮川香雲）
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさは最大径約12センチ。高さ約8センチ。あくまで中古品とご理解の上でご検討お願い致します。あまり使用感はなく中古品としては良い状態かと思います。桐共箱入り。
http://narcologia.ru/goods/subtropical481001.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce409255.html
http://narcologia.ru/goods/rouge407010.html

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