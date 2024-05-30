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KOLTI ギターストラップ ショルダーベルト
商品番号 K31467385159
商品名

KOLTI ギターストラップ ショルダーベルト
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ギターストラップ　エアクッション付アコースティックベース用エレキギター用　ロングギターストラップ男性用　女性用　男女兼用幅5cm長さ35''-63''厚みの関係で、外箱から出して発送致します。未使用品です！宜しくお願い致します(⁠^⁠^⁠)6-43
http://narcologia.ru/goods/waveform40517.html
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