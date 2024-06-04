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YAMAHA　TR-EM1-MK2 “Eric Miyashiro Model
商品番号 F69759679772
商品名

YAMAHA　TR-EM1-MK2 “Eric Miyashiro Model
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらほぼ未使用ですスペックは以下です・リム内径16.02mm・リム厚さ　薄い・リムカンター　セミラウンド・カップ深さ　浅い・スロート径　3.65mm・バックボア　狭い種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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