YAMAHA　TR-EM1-MK2 “Eric Miyashiro Model

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商品詳細
こちらほぼ未使用ですスペックは以下です・リム内径16.02mm・リム厚さ 薄い・リムカンター セミラウンド・カップ深さ 浅い・スロート径 3.65mm・バックボア 狭い種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/rebellion947578.html
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YAMAHA エリック・ミヤシロモデル(第2世代) トランペットマウスピース-JoyBrass/ジョイブラス オンラインショップ
Yamaha Eric Miyashiro EM1-MK2 – Thomann UK
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