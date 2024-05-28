【まとめ売り】GENERATIONSグッズ

GENERATIONSのグッズまとめ売りです。【写真1枚目】バンダナ、片寄プロデュースのポーチ、シール、佐野プロデュースの靴下、缶バッチヘアゴム2、缶ペンケース、数原プロデュースイヤーカフ、ポスター2（プラスチック素材）、お面、フラッグ【写真2枚目】CD（ANIMAL.Evergreen2）【写真3枚目】缶バッチ袋に入っているものは基本的に新品未使用です。缶バッチヘアゴムは写真を撮るために袋から出しましたが未使用品です。3枚目の缶バッチは開封後写真に写っているジップロックに移し保管していました。フラッグは上の部分が少しほつれています。自宅保管ですので、ご理解いただける方のみご購入ください。即購入⭕️素人の自宅保管ですので、完璧な美品を求めるのであれば私以外の出品者からご購入してくださいm(__)mGENERATIONS片寄涼太/数原龍友/佐野玲於/小森隼/中務裕太/白濱亜嵐/関口メンディー



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