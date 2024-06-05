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- 最終値下げ ブルズアイ ブルズEX セレクト 伊藤寛隆先生選定品
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商品詳細
種類···クラリネットB♭クラリネットのリガチャーブルズアイのブルズEXSELECTです。2年ほど前に都内の楽器店で、伊藤寛隆先生に選定して頂きました。実際使った期間は2か月もありません。石はサファイアが付いていますほかのリガチャーよりも音が遠くへ飛び、芯がある音が作りやすいリガチャーでした。音のバランスもよくオールマイティに活躍できると思います。定価33000円音の好みが変わったため泣く泣く出品いたします。この値段でブルズEXが手に入る機会は中々ないと思われます！この機会にいかがでしょうか？
http://narcologia.ru/goods/revamp708222.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis870744.html
http://narcologia.ru/goods/approximate198120.html
最終値下げ ブルズアイ ブルズEX セレクト 伊藤寛隆先生選定品-
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