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ミニお琴　アンティーク　13弦　演奏用　観賞用　畳の台座付き　ミニチュア　ミニ琴
商品番号 X52985867267
商品名

ミニお琴　アンティーク　13弦　演奏用　観賞用　畳の台座付き　ミニチュア　ミニ琴
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミニお琴　13弦です。箱入り畳の台座付き爪付き全長約43cmのミニチュアお琴です。和楽器として実際に弾くこともできます。観賞用としても◎種類···琴レベル···初心者長さ　約43cm幅　約9cm箱から出して飾っておりましたので、細かいところにホコリがたまってました。できる限りの除去はしましたが、取りきれず残っている部分もあるかと思います。その他、特に気になる大きなダメージは見当たりませんでした。アンティーク品・長期保管品であることをご理解いただきご購入お願いします。よろしければプロフィールご一読いただき、他の出品物もご覧いただければ幸いです。同梱でおまとめ割も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://narcologia.ru/goods/conception117857.html
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http://narcologia.ru/goods/contemplate444277.html
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