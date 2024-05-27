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- TEJ-95S 9Vフルモードサスティナー リアピックアップ換装
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商品詳細
音出し、フルモードサスティナー（9V）駆動確認済TEJ-95Sです。ピックアップセレクタはダミーです。リアハム（DIMAZIODP103）のみピックアップとして機能します。スタックポッドでマスターボリューム、サスティナーボリュームのコントロールになっています。フレット8割程度残っています。ブリッジ（DET-1）のサビが結構強いです。トレモロのバックパネル及びアーム欠品、ヘッド裏面に塗装欠けあり（6枚目参照）ハードケース付属します。
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate618948.html
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