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スノーハザード56パック
商品番号 S82364142486
商品名

スノーハザード56パック
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカードスノーハザード56パック複数の量販店でパック制限で購入しました。中身はランダムになりますので、中身での評価は御遠慮ください。ネコポスにて丁寧に梱包して発送いたします。即購入大歓迎です。
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