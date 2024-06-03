井上萬二造『白磁香合』重要無形文化財「白磁」保持者（人間国宝）共箱 ...

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美しい白磁釉を全体に施し、蓋全体に花紋が彫られております。＊（写真で撮るのが難しかったですが、実際に手に取ってみると彫りが繊細でとても美しいです）香合裏側に、染付で『萬二作』と署名されております。共箱は蓋表に『白磁香合』、蓋裏に『井上萬二作』として印が捺されております。付属の裂にも箱と同じ印が捺されております。栞付属しております。キズ、お直しございません。径7.4㎝ 高さ3.3㎝ 共箱。共裂。栞付属。美術家名鑑評価額290万円。＊写真⑦参照▢井上萬二（いのうえまんじ）昭和4年(1929)～有田焼。白磁。有田生まれ。12代酒井田柿右衛門、奥川忠右衛門に師事し、白磁の技法を習得。のち佐賀県立有田窯業試験場に勤務しながら、独自に成形・釉薬の研究を行う。昭和33年(1958)より佐賀県展、38年より一水会、43年より日本伝統工芸展で入選・入賞を重ねる。54年卓越した技能者（現代の名工）として表彰を受ける。61年、佐賀県芸術文化功労章、62年、日本伝統工芸展で文部大臣賞受賞の他、受賞多数。平成7年(1995)、重要無形文化財『白磁』保持者（人間国宝）に認定される。9年に紫綬褒章、15年に旭日中授褒章を受章。海外でも精力的に活動を展開し、米国ペンシルバニア州立大学、ニューメキシコ州立大学美術学部で指導に当たり、後者は29年まで約35年に及ぶ。また各国で個展を開催、11年にはモナコでレニエ大公即位50周年記念個展を行う。日本工芸会参与。有田町名誉町民。【参考文献】茶道具の名工・作家名鑑 淡交社美術家名鑑 美術倶楽部#自分だけの茶道具を持ってみませんか#茶わん屋食堂#茶道具#白磁#香合#重要無形文化財#人間国宝#茶道#有田焼#井上萬二#炭斗#床飾#千利休#表千家#裏千家#武者小路千家#千宗左#千宗室#千宗守#逸品#古美術#骨董#茶の湯#美#アート#おしゃれ#茶室#茶席#茶室