ニンフィアEX① CP3 ポケキュン

ニンフィアEXRR025/032CP3ドレスアップ プレシャスリボン裏面 上辺、右辺に白かけが複数あります7,10枚目を参照神経質な方は、写真では分からない傷があるものと想定し、出品者がそれ相応の価格に下げるまで、絶対に購入しないで下さい。お値引きは不可です。気持ちの良いお取引を心掛けます。ご協力頂けますと幸いです。写真の追加撮影には、極力対応します。センタリングの評価は回答できかねます。写真をご自身で見て、購入をご決断下さい。---注意----以前、取引でとても不快な思いをしましたので、しばらくの間、下記注意書きを掲載致します。-----------次のように、購入後取引において、不快な言動をした経験のある方、する可能性がある方は、購入をお控えください。1.ご自身が写真で判断できなかったくらいの微小な欠陥を理由に、“明らかな傷“だと主張して、キャンセルを強要する。2.メルカリで今後トレーディングカードを取り扱うな、と罵声を浴びせる。3.自分の方が、メルカリでの評価が多い\u0026良い と言う、どうでもよい自慢から正当性を主張する。神経質な方、他人を慮れない方は、ご購入をお控え下さい。プロモーションカードPromotioncardポケットモンスターPocketmonsterポケモンカードゲームPokemoncardgameポケカPCGバトルフェスタBattlefestaメガバトルMegabattleアニバーサリーフェスタ20thAnniversaryfestaチャンピオンズリーグChampionsLeagueチャンピオンシップシリーズChampionshipSeriesピカチュウPikachuミュウMewミュウツーMewtwoブラッキーBlackyUmbreonイーブイEeveeエクストラの日シールド戦殿堂バトルリミテッドコンセプトパック



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