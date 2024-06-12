Sugi NB4 A POP／H-MAHO 2P GARNET

今年6月に新品購入。使用頻度が非常に少なく新品同様。自宅部屋のみ約10時間程。ご興味のある方、お待ちしてます。6年ぶりの復活となった\"SugiBirthstoneseries1月の誕生石である\"ガーネット\"をイメージした唯一無二のルックス。全て完全ワンオフモデル。1月の誕生石であるガーネットをイメージした赤をベースに仕上げられたルックス。生命力と実りを象徴する情熱的な赤色が特徴のガーネットを全面に魅せるカラーリングでケバケバしさは無く、非常に上品で高貴な印象のある仕上がり。本カラーとベストマッチするトップ材として選ばれた和名はポプラトップは極上。ガーネットは\"柘榴石(ざくろいし)と和名で呼ばれていることから連想されるバール瘤が非常に立体的で流れるようなワンアンドオンリーなルックスに仕上がり。更にバック材はマホガニー最高級のホンジュラス産。そしてそのルックスに合わせたポジションマーク、ヘッドトップにはSugiの\"i\"のドット部にイミテーションストーン。Sugiラインナップでは珍しいaguilarプリアンプを搭載、その恩恵かパンチ力のあるサウンドも特徴。ニュアンスを損なうようなプリアンプでは無いのでもう一つレンジが広がった印象をお持ち頂ければ良いと思います。今までSugiパッシブサウンドにもう一押し欲しい!!とお思いだった方、緩急自在のサウンドを堪能頂けると思います。また、メイプル指板も上品にバーズアイ杢目が出ていて、バール杢との繋りが良く非常にゴージャス。■SpecBodyTopMaterial:PoplarBurlBodyBackMaterial:HondurasMahoganyNeckMaterial:MaplexWalnutxAquaTimberMaplexWalnutxMaple5PlyFingerboard:MaplePickups:SugiOriginalPickupPreamp:AguilarOBP-3Control:1Volume,2ToneScaleLength:34InchPartsFinish:XGWeight:4.055kg



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