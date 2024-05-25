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- naptime. Nissy 西島隆弘 ナップタイム タンブラー AAA
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商品詳細
naptime.のタンブラー2セットです^^2022SSBLACK黒（未開封）2023SSWHITE白（未開封）中身の確認は出来ておりませんので、素人保管、初期箇所等にご理解ある方のみご購入お願い致します、神経質な方はご遠慮下さい♪実際に口をつけたり、飲み物を入れる物なので、未開封品をお探しの方にお譲り致します！画像のnaptime.の段ボールに２点お入れして発送させて頂きます^-^購入前にコメント頂ければ幸いです！
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