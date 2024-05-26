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煎茶道具　祥雲堂造　持手象嵌　班紫銅蓋　柚子肌鉄瓶　鉄釜　共箱　G　R5649
商品番号 E66772949251
商品名

煎茶道具　祥雲堂造　持手象嵌　班紫銅蓋　柚子肌鉄瓶　鉄釜　共箱　G　R5649
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 25,235 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約１７cm　幅約１７cm×約１４cm　重さ約１１３７g全体的に錆びていて、中の底部分に傷みが見受けられます。24時間水を入れていましたが、水漏れはいたしませんでした。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/marshal843480.html
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