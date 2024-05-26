煎茶道具 祥雲堂造 持手象嵌 班紫銅蓋 柚子肌鉄瓶 鉄釜 共箱 G R5649 ...

大きさ 高さ約１７cm 幅約１７cm×約１４cm 重さ約１１３７g全体的に錆びていて、中の底部分に傷みが見受けられます。24時間水を入れていましたが、水漏れはいたしませんでした。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。



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