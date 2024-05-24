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- 【最終値下げ】バンドレン B♭クラリネット マウスピース B40
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商品詳細
バンドーレンのB♭クラリネット用のマウスピース［B40］です。都内楽器店で30本ほどから試奏して選んでおります。半年ほど使用したものとなります。表に多少リガチャーの跡があります。状態は画像をご確認ください。中古品ですのでご理解いただける方のみご購入お願いいたします。
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