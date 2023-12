一番くじ　BT21 Stay with you. ぬいぐるみ　7種セット　BTS

値下げしました☺︎--------即購入◎バラ売り×一番くじ BT21~Staywithyou.~ぬいぐるみ7種コンプリートセットです☺︎袋に入れたまま保管しておりました。おまけでj-hopeのスマホグリップをお付けします。発送の際は、箱に入るように軽く圧縮しての梱包となります。圧縮無しの場合は送料分+200円で承ります。その他ご質問等ございましたら、お気軽にコメントどうぞ☺︎防弾少年団BTSバンタンナムジュンナムRMソクジンジンJINユンギシュガSUGAホソクホビJ-HOPEジミンJIMINテテテヒョンVジョングクグクJUNGKOOKKOYARJMANGSHOOKYCHIMMYTATACOOKYBT21ファミリーマートファミマ1番くじグッズ



