羽生結弦 2014年2月〜2023年7月 新聞 まとめ売り ファイル25冊 ...

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羽生結弦選手のスポーツ新聞を中心とした新聞をまとめてお譲りします2014年ソチ五輪金から今年の7月までの約9年半の羽生結弦選手の貴重な記録です【1】2014.2〜2017.4【2】2017.8〜2018.2【3】2018.2【4】2018.2〜2018.4【5】2018.6〜2019.2【6】2019.3〜2019.6【7】2019.9〜2019.11【8】2019.11〜2019.12【9】2019.9〜2021.4【10】2020.1〜2020.4【11】2020.4〜2020.12【12】2020.12【13】2021.3【14】2021.4【15】2021.7〜2021.12【16】2021.12【17】2022.1〜2022.2【18】2022.2【19】2022.2〜2022.5【20】2022.7【21】2022.7〜2022.8【22】2022.7〜2022.11【23】2022.12〜2023.2【24】2023.2〜2023.3【25】2023.2〜2023.7新聞はファイルに入れて暗所で保管していました。ファイルはA3サイズで20ポケット。1ポケットに平均2〜3ページ入れてます。細かい記事はなく、1ページの2/3以上を使っているページのみです。ファイルはAmazon価格で一冊515円。剥がしやすいシールに新聞の日付とナンバリングして整理してるので、できればファイルごとお譲りしたいと思います。不用なら新聞のみお送りしますが、お譲りする価格は同じです。スポーツ新聞が中心ですが、ANA、西川、バスクリン、ロッテ、日本赤十字などの一面広告、報道写真展特別版、地方公演の現地新聞、仙台の河北新報、号外など、レアなものも含まれています。