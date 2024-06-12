バトルVIPパス　8枚　②

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商品詳細
ポケモンカードゲームバトルVIPパス8枚セットデッキビルド開封後すぐにスリーブに入れ、保管しておりプレイ等には一切使用してません発送はスリーブに入れたまま折れ濡れ防止をしてメルカリ便にて24時間以内に発送します種類···ポケモンカード(ポケカ)
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