ハリー・スタイルズ直筆サイン入り2Lサイズ写真…ワン・ダイレクション…

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商品詳細
ハリー・スタイルズ直筆サイン2Lサイズフォト…HarryStyles新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します…ハリー・エドワード・スタイルズイングランドの歌手、俳優。イギリスのボーイズグループ、ワン・ダイレクションのメンバー身長約183cm。瞳の色はグリーン。出生地：イギリスレディッチ生年月日：1994年2月1日(年齢29歳)音楽グループ：ワン・ダイレクション(2010年から)アルバム：ハリーズ・ハウス、ハリー・スタイルズ、ファイン・ライン値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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