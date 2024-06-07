版元・渡邊木版美術画舗 東京二十景「桜田門」昭和3年 鉛筆サイン 本作品裏右下隅に（MadeinOccupiedJapan)★第二次世界大戦後1947年からサンフランシスコ講和条約の1952年まで日本の輸出品にOccupiedJapan（占領下の日本）義務付けられた、それが本作品裏にあるシールです。（その為、摺り期が限定されており、大変希少性があると思います。）巴水生存中作品★制作より75年余り経過しております、経年劣化としては、マージン部にやけ、よごれが見られます（マージン部のやけが実物より白っぽく写っています）画像をご覧いただき充分なご検討をお願い申し上げます。★色味に差異が生じる場合があります、その際ご容赦ください。★大変時代を経ております、現状お渡しです、新品をご希望の方、少しでもご不安の方はご入札をお控えください。◎画像⑧は、21/10.3読売新聞より、OccupiedJapanについての、補足説明です。「コピーです」種類...木版画



希少・川瀬巴水 東京二十景【桜田門】昭和3年 Occupied Japan - 版画



貴重◇川瀬巴水〈東京二十景・上野清水堂 さくら〉昭和3年作（渡邊 ...



☆川瀬巴水 希少 初期摺り 東京２０景「矢口」昭和３年（１９２８）B ...



川瀬巴水 版画 東京二十景 池上市の倉（夕陽）昭和三年 大判ポスターサイズ 56×37.5ｃｍ 複製



川瀬巴水 版画 東京二十景 池上市の倉（夕陽）昭和三年 大判ポスターサイズ 56×37.5ｃｍ 複製



貴重◇川瀬巴水〈東京二十景・上野清水堂 さくら〉昭和3年作（渡邊 ...



川瀬巴水 版画 東京二十景 池上市の倉（夕陽）昭和三年 大判ポスターサイズ 56×37.5ｃｍ 複製



川瀬巴水(かわせはすい) - 東京二十景 馬込の月 - 新版画販売 - 浮世絵 ...



☆川瀬巴水 希少 初期摺り 東京２０景「矢口」昭和３年（１９２８）B ...



川瀬巴水 版画 東京二十景 池上市の倉（夕陽）昭和三年 大判ポスターサイズ 56×37.5ｃｍ 複製



美の巨人たち｜川瀬巴水（かわせはすい）『東京二十景』“昭和の広重 ...



川瀬巴水 159 東京二十景 荒川の月（赤羽）1929（昭和4）



一点限り! 水彩画 タペストリ 絵画 オリジナル 猫 絵画 アンティーク ...



川瀬巴水｢東京二十景 芝増上寺｣ | 山田書店美術部オンラインストア



東京二十景 滝の川 | ToMuCo - Tokyo Museum Collection