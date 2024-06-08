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- 【真作】西国 三十三ヶ所霊場集印肉筆掛軸/掛軸/名家伝来/AA-369
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商品詳細
【真作】【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙はごくわずかな数ヶ所の点シミあります。その他は表装共に良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 192㎝×幅 69㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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